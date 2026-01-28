SoftBank向けケータイ「キッズフォン4」が登場！2月20日発売で、新プラン「基本プラン2（キッズフォン）」も提供ソフトバンクは27日、携帯電話サービス「SoftBank」向け新商品として子供が安心・安全に使用できる機能を豊富に搭載したフィーチャーフォン（ケータイ）「キッズフォン4（型番：A503ZT）」（ZTE製）を発表しています。発売日は2026年2月20日（金）で、販路はソフトバンクショップや量販店などのSoftBank取扱店および公