資料 2月8日投開票の衆議院選挙で、香川県選挙管理委員会が26日現在の県内の有権者数（選挙人名簿登録者数）をまとめました。 香川県全体では78万3727人（在外選挙人のぞく）で、2024年10月の前回衆院選から8695人減りました。選挙区別では、香川1区が30万8255人（前回比－1539人）、香川2区が24万6453人（前回比－3925人）、香川3区が22万9019人（前回比－3231人）です。 香川県の8市9町のうち、最も