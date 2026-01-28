TV¥¢¥Ë¥á¡ÖÊÒÅÄ¼Ë¤Î¤ª¤Ã¤µ¤ó¡¢·õÀ»¤Ë¤Ê¤ëII¡×PVÂè°ìÃÆ | 2026.7 ON AIR!! (C)º´²ìºê¤·¤²¤ë¡¦ÆéÅç¥Æ¥Ä¥Ò¥í¡¿SQUARE ENIX¡¦¡ÖÊÒÅÄ¼Ë¤Î¤ª¤Ã¤µ¤ó¡¢·õÀ»¤Ë¤Ê¤ëⅡ¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ 7·î¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÁ´¹ñ24¶É¥Í¥Ã¥È¡¦BSÄ«ÆüÂ¾¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡ÖÊÒÅÄ¼Ë¤Î¤ª¤Ã¤µ¤ó¡¢·õÀ»¤Ë¤Ê¤ëII¡×¤Î¥Æ¥£¥¶ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢PVÂè°ìÃÆ¡¢ÂèÆó´ü¤Î¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥á¥¤¥ó¥­¥ã¥¹¥È¥³¥á¥ó¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ËÜºî¤Ï¡¢Ãø¼Ô¡¦º´²ìºê¤·¤²