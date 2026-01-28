今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果発表が注目されそうだ。予想レンジは１ドル＝１５２円００～１５３円２０銭。 ＦＯＭＣでは、政策金利の据え置きが予想されており、パウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長の会見に関心が集まっている。足もとでは日米当局による為替介入への警戒感が高まっており、一段のドル安・円高の進行があるかが関心を集めてい