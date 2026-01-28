UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のリーグフェーズ第8節が28日に行われ、ベンフィカはホームでレアル・マドリーと対戦する。ジョゼ・モウリーニョ監督の前日会見でのコメントをスペイン『アス』が伝えた。この一戦は両指揮官の師弟対決でもある。レアルのアルバロ・アルベロア監督は、同クラブでの選手時代にモウリーニョ監督の下でプレー。ラ・リーガ、コパ・デル・レイ、スペインスーパーカップを1度ずつ制した。モウリー