テゲバジャーロ宮崎は28日、FW渡邊星来(22)が2026シーズンからアトレチコ鈴鹿クラブ(JFL)へ加入することを発表した。愛知県出身の渡邊は青森山田高から2022年に地元のFC刈谷(東海1部)へ入団。その後、ドイツ下部リーグでのプレーを経て、2024年5月に宮崎へ加入した。昨季はJ3リーグ戦2試合の出場。同シーズン限りで契約満了となっていた。クラブは公式サイトで「渡邊選手のご健勝を祈念しております」とメッセージを送ってい