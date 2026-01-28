オキサイド [東証Ｇ] が1月28日大引け後(17:30)に業績修正を発表。26年2月期の連結最終損益を従来予想の0.7億円の黒字→5億円の赤字(前期は27.3億円の赤字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。ただ、通期の連結経常利益は従来予想の2.4億円→6億円(前期は2.3億円)に2.5倍上方修正し、増益率が5.2％増→2.6倍に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下