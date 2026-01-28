女優の木南清香（44）が28日、自身のインスタグラムを更新。妹で女優の木南晴夏（40）とのレアなツーショットを公開した。「演出もパフォーマンスも圧巻！」とつづり、ハイテンションの姉妹ショットを投稿した。「全力投球の2時間40分が凄すぎて」とも記し、世界的シンガー、レディー・ガガの来日公演を訪れたことを明かした。「妹と2人だけでのお出かけは久々な夜でした」と記した。