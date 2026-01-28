判決を受け「勝訴」と書かれた垂れ幕の脇に立つ丸尾牧兵庫県議（左）＝28日午後、兵庫県尼崎市斎藤元彦兵庫県知事の疑惑告発文書を巡り、作成に関わったとのデマを演説で流され、名誉を毀損されたとして丸尾牧県議が政治団体「NHKから国民を守る党」の立花孝志党首に1100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、神戸地裁尼崎支部は28日、330万円の支払いを命じた。演説内容は虚偽と認定した。太田敬司裁判長は判決理由で、丸尾氏