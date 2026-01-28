1月26日『news zero』（日本テレビ系）で、2月8日に投開票が行われる衆議院議員選挙へ向けた党首討論会が放送された。そこで高市早苗首相の“乙女ちっく”なリアクションが話題を呼んでいる。「YouTubeチャンネル『日テレNEWS』では、党首討論会をはじめるにあたって各党の党首や代表がスタジオ入りする場面も見られ、高市さんは櫻井さんの前で固まり『（顔が）小さいですね』と感想を伝えたのです。笑顔を見せる高市さんの姿が