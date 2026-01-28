くふう生活者総合研究所は、「恵方巻」に関する調査結果を1月26日に発表した。同調査は2026年1月16日〜1月19日の期間、家計簿サービス「くふう Zaim」ユーザー、チラシ・買い物情報サービス「くふう トクバイ」ユーザー6,773人を対象にインターネットを用いて行われた。節分に恵方巻を食べる人は63.5%節分に恵方巻を食べるか聞いたところ、「食べる」と答えた人は63.5%だった。2025年の同調査では66.3%が「食べる」と回答していた