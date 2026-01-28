ファミリーマートは1月30日、オリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」と「東京マラソン」のコラボレーション応援アイテムを一部店舗を除く全国のファミリーマートで順次発売する。また、同日よりファミマオンラインにて数量限定で予約受付を開始する。コンビニエンスウェア×東京マラソン東京マラソンは世界7大マラソンの1つとして、毎年春に東京都心で開催され、国内外から多くのランナーが参加する日本最大級の市民