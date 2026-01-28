アンカー・ジャパンは、着脱して外出先にも持ち運んで使えるドッキングステーション「Anker Nano ドッキングステーション（13-in-1, 着脱式USB-C ハブ）」を2026年1月28日（水）よりAnker Japan 公式オンラインストアなどで販売開始しました。実売価格は1万6990円（税込）。 記事のポイント デスクトップでは13-in-1のドッキングステーションとして、ハブ部分を外せば外出先では6-in-1のUSBハブとして、1台2役で使えま