１８、２０年のＪＲＡ年度代表馬に輝いたアーモンドアイの初子で、年明け初戦として箱根特別（４歳上２勝クラス、２月１４日、東京競馬場・芝２４００メートル）を視野に調整している超良血馬アロンズロッド（牡４歳、美浦・国枝栄厩舎、父エピファネイア）が１月２８日、帰厩後初時計をマークした。１月２４日に放牧先の福島・ノーザンファーム天栄から帰厩していた。美浦・Ｗコースで僚馬を追走する形から、６ハロン８３秒４