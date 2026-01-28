Ｊ１清水エスパルスは２８日、三保グラウンドで練習を行い、今季法大から加入したＭＦ大畑凜生（りんせい、２２）が開幕スタメンへの意欲を語った。万能型ルーキーは「プロでやっている以上、開幕から出て活躍したい。ただ、自分が出たときにチームとして勝つことを一番に考えています」と力を込めた。６日の始動からここまで、モチベーションは高い。「誰よりも高い気持ちでやれていると思います」。１月１５日から２４日まで