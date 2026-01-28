昨秋ドラフトでソフトバンクから１位指名されたスタンフォード大・佐々木麟太郎内野手（２０）が２８日、オンライン取材に応じ、現状などを語った。ドラフト後初となった取材対応では、ソフトバンクについて「豪快な野球をされるチームなのかな、と思います。昨シーズン優勝されていますし、強いチームであり、豪快な中でも繊細な、最先端の野球」と印象を明かした。岩手・花巻東在学中に高校通算１４０本塁打を放った大器は、