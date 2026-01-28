サッカーＪ１京都は２８日、ＦＷ原大智が海外クラブへの移籍を前提とした手続きと準備のため、この日をもってチームを離脱すると発表した。２６歳の原は、１９１センチの長身を武器にした大型ストライカー。ＦＣ東京Ｕ―１８からトップ昇格した後、クロアチアのＮＫＩｓｔｒａ１９６１、スペインのアラベス、ベルギーのシント＝トロイデンＶＶなどでプレーし、２３年途中から京都に在籍していた。昨年７月にはＥ―１選手権で日