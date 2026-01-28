気象庁は、北アルプスの焼岳について、山頂付近を震源とする火山性地震が続いていることから、噴火警戒レベル2を継続しています。 噴火警戒レベルは5段階あり、2は下から2番目です。 28日午後4時の気象庁の発表によりますと、岐阜県と長野県の県境にある北アルプスの焼岳では、山頂付近を震源とする火山性地震が平時より増加しています。 気象庁は25日に噴火警戒レベルを2に上げていて、28日午後4時の時点も噴火警戒