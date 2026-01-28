高校2年生17歳のシンガーソングライター「実来」（ヨミ：ミクル）が、2026年2月4日に「まだ選ばれていない僕らへ」でメジャーデビューする。実来は数々の著名アーティストを輩出している音楽塾ヴォイスにて日々研鑽を積み、これまでインディーズから「hana」「Liar」の2曲をリリース。昨年秋から本格的に自身でソングライティングを始め、わずか3か月で「まだ選ばれていない僕らへ」が完成、リリースすることになった。今回の楽曲