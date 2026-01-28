インフルエンサー・あやてんが28日、自身のインスタグラムを更新。行政書士試験に1発合格したことを発表した。 【写真】中継で抜かれて海外サッカーファンにも注目された「あやてん」 あやてんは「行政書士試験合格したーーー！！一発合格できた！！！！」と報告。「去年の11月9日に受験してやっと今日合格発表だったんだけど合格か不合格かは記述の採点次第でどっちになるか全く分からなかっ