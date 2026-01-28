埼玉･八潮市で下水道管の老朽化が原因とみられる「道路陥没事故」からきょうで1年。全国でも同様の事故が不安視される中、県内で行われている水道管の老朽化を最先端技術で事前に見つける取り組みを取材しました。ちょうど1年前、埼玉･八潮市で突然、道路が陥没した事故。大きく空いた穴にトラックが転落し中に乗っていた運転手の救助活動が行われましたが、作業は難航を極め穴は日に日に拡大。ようやく事故から3か月後に男性運転