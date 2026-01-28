〈「あんな殺され方して…諦めろと言うんですか！」妻と娘2人を奪われた父は検事を怒鳴りつけた…熊谷6人殺害事件の“死刑判決”が覆された“無念の瞬間”《最終的な懲役は…》〉から続く一般的に刑事事件の弁護士は加害者の減刑に尽力するが、犯罪に巻き込まれた被害者側に立って司法手続きやマスコミ対応等に奔走する弁護士も存在する。「犯罪被害者代理人」だ。彼らはいったいどのようにして被害者、被害者家族に寄り添ってい