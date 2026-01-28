JR東静岡駅前のアリーナ整備について検討を進める静岡市議会の特別委員会は、これまでの議論の内容をまとめた提言書を28日、静岡市長に手渡しました。28日、静岡市の難波市長のもとを訪れた「アリーナ・スタジアム整備調査特別委員会」の鈴木委員長らは、アリーナ整備の推進に関する提言書を手渡しました。提言書では、財源の確保について国の補助金の活用や民間資金の導入、寄付金の募集などを求めています。ま