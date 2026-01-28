大統領に就任して1年、トランプ大統領はやりたい放題な政策で、世界を掻き乱している。【画像】アメリカ政府に“拉致”されたベネズエラ大統領夫人のシリア・フロレス氏。鮮やかなブロンドヘアと大きな色付きメガネが印象的だ。年明け早々、トランプ氏は違法ドラッグを米国に密輸しているという理由でベネズエラに対して不意打ちの軍事作戦を仕掛けて世界を驚かせた。もっとも、同氏は、攻撃は軍事作戦ではなく密輸という犯罪