お笑いコンビ「天才ピアニスト」の竹内知咲（33）、ますみ（38）は28日、咲くやこの花賞受賞記念「天才ピアニストスペシャルライブ」（3月5日、ドーンセンターホール）の会見に登場した。天才ピアニストは令和6年度（2024年）の咲くやこの花賞の「大衆芸能部門」を受賞。竹内は「大阪で活躍した結果、与えられる賞。光栄です。身の引き締まる思いです」と語り、ますみは「喜びというより驚き。これからもっと頑張れという期