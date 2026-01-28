フジテレビは社員が、取材情報や内部情報を競合他社などに漏洩したとして懲戒解雇処分にしたと発表しました。フジテレビによりますと、社員が就業規則に違反して他の社員などが入手した取材情報や、フジテレビの内部情報を競合他社などに複数回にわたって漏洩した事実を確認したということです。関係者によりますと、この社員は報道局に所属していた男性だということです。フジテレビは、報道機関であり、「重大な事案であると受け