ヤクルト黄金期のリードオフマン、飯田哲也氏（57）が、元巨人ヘッドコーチ・岡崎郁氏（64）のYouTube「アスリートアカデミア」に出演。母校・拓大紅陵の“復活”に向けて球児を指導する現在を明かした。1992年夏の甲子園で準優勝した古豪だが、2004年センバツを最後に甲子園の舞台には上がっていない。高3時に春夏連続出場を果たした飯田氏は、4年前から非常勤で母校の野球部を指導している。岡崎氏の世代にとって拓大紅