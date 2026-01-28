28日午後4時3分、気象庁は雪に関する気象情報を発表した。気象庁によると、神奈川県では、29日昼過ぎから夜遅くにかけて、西部の山地を中心に、東部でも積雪となる所があるということで、「積雪による交通障害や路面の凍結等に留意してください」と呼びかけた。日本付近は29日から30日にかけて強い冬型の気圧配置となり、上空約5500メートルには、氷点下33度以下の強い寒気が流れ込む見込みで、神奈川県西部から伊豆諸島にのびる気