JKAは「第127回生ルーキーチャンピオンレース（若鷲賞）」（3月8日、松山9R）の出場予定選手を発表した。左数字は整理番号、年齢はレース当日。（1）丸山留依（20＝静岡）（2）尾野翔一（26＝福岡）（3）長野魅切（23＝愛媛）（4）野中龍之介（24＝神奈川）（5）諸隈健太郎（25＝高知）（6）伊藤涼介（24＝広島）（7）一守大葵（21＝兵庫）（8）上杉有弘（24＝福井）（9）中田拓也（29＝広島）