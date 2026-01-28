日本通信販売協会は1月9日、都内で新年賀詞交歓会を開催した。冒頭、壇上に立った梶原健司会長は「24年度の通販市場は前年比7.3％増の14兆5500万円と堅調に成長し、26年連続の拡大となった」と市場成長を報告した。その上で「業界を取り巻く環境はかつてないほど複雑化している。一つは物流問題。産業界と行政との横断的な仕組みづくりが急務となっている。特商法、景表法についても事業者に求められるコンプライアンスの水準