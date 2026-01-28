ドラマ「略奪奪婚」（テレビ東京系）「北方謙三 水滸伝」（WOWOW）に出演する俳優・伊藤健太郎が、3月10日に4年振りの写真集「JUNCTION」を発売する。【写真】大人の色気が漂うジャケットスタイルなども披露今回、写真集のロケ地に選んだのは、趣味のサーフィンを心ゆくまで楽しめる「沖縄」。澄み渡る青い空と海を舞台に、少年のような屈託のない笑顔から、沖縄料理を頬張る等身大の姿、そして夜のベッドルームで見せる大人の色気