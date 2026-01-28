衆議院選挙の期日前投票が28日から始まりました。今回、超短期決戦ということもあり、各自治体の事務作業が追いつかず、本来、必要な投票所の入場整理券の発送が間に合っていない事態となっています。衆議院選挙の期日前投票所は、前回2年前の選挙と比べて、13か所多い、石川県内100か所に開設されます。事前に期日前投票を済ませる人の割合が増えています。28日、金沢市役所を訪れてみると、大雪の影響でしょうか、午前8時半から