29日（木）は日本海側で、さらに雪の範囲が広がります。午前中にかけては東北北部や新潟付近、午後は北陸西部を中心に、遅い時間には近畿北部でも局地的に雪の降り方が強まり、短時間で積雪が急増するおそれがあります。なお、夕方以降は近畿中部や東海、関東南部など太平洋側も、雪や雨の降り出す所がありそうです。30日（金）は本州の日本海側、とくに山沿いを中心に大雪が続く見込みです。午前中は近畿中部でも、雪の影響を受け