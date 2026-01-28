「ルック（厳選茶セレクション）」不二家は、厳選した和の素材を使用した期間限定商品「ルック（厳選茶セレクション）」「カントリーマアム（お濃い抹茶）」「カントリーマアム（桜きなこ）」を、2月3日から発売する。不二家のロングセラー「ルック」「カントリーマアム」から、こだわりのお茶や桜などの和の素材を使用した、春を感じる期間限定の新商品が登場する。「ルック（厳選茶セレクション）」は、京都府産宇治抹茶、石川県