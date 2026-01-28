「エッセルスーパーカップ超バニラ味グミ」明治は、カップアイスの定番として好評を得ている「明治 エッセル スーパーカップ 超バニラ」の味と形状を再現したグミ「エッセルスーパーカップ超バニラ味グミ」を、2月3日から、全国のコンビニエンスストア、駅売店で発売する。近年、急成長を続けるグミ市場は、2024年には市場規模が1138億円に達しており、直近3年間で約1.8倍に拡大している。男女問わず幅広く楽しんでもらえる新たな