「トイ・ストーリー／サンデー ロッツォ」B−R サーティワン アイスクリームは、2月4日から3月22日まで「トイ・ストーリー／サンデー ロッツォ」を期間限定で販売する。昨年12月27日から期間限定で発売中の、「トイ・ストーリー／サンデー ウッディ」「トイ・ストーリー／サンデー バズ・ライトイヤー」に続いて、抱きしめるとイチゴの香りがするテディベア、「ロッツォ」が新たに仲間入りする。ピンク色のかわいらしいビジュアル