韓国空軍のアクロバット飛行チーム「ブラックイーグルス」が28日、航空自衛隊那覇基地に飛来し、自衛隊法に基づく給油支援を受けた。空自が韓国軍機に給油するのは初めて。日韓両国で防衛協力の進展をアピールする狙いがある。空自によると、給油を受けた韓国軍機は、ブラックイーグルスのT50B練習機9機など。日本側から空自のアクロバット飛行チーム「ブルーインパルス」のT4練習機も那覇に入り、両国の隊員が展示飛行に関す