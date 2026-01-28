今月25日に群馬県藤岡市で発生した山林火災について、群馬県は先ほど、きょう午後に鎮圧したと発表しました。今月25日に藤岡市上日野で発生した山林火災について、群馬県は先ほど、きょう午後2時前に鎮圧したと発表しました。この火事については、発生以来、地元の消防や県から災害派遣要請を受けた自衛隊のヘリなどが消火活動を行ってきましたが、山林およそ53ヘクタールが焼けたほか、廃屋1棟が全焼しました。けが人はいませんで