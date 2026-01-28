金の価格が初めて2万8000円を超え、過去最高値を更新しました。貴金属の販売などを行う田中貴金属の発表によりますと、金の店頭小売価格は1グラムあたり2万8473円となり、初めて2万8000円を超えました。金の価格は去年9月に2万円を突破しましたが、わずか4か月で8000円以上上昇しています。また、大阪取引所で取引されている金の先物価格は、取引の中心となる「26年12月もの」が一時、1グラムあたり2万6779円をつけ、過去最高値を