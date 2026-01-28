昨季のJ1リーグで9年ぶり9度目の優勝を飾った鹿島は28日、鹿嶋市内で必勝祈願と優勝記念イベントを開催した。優勝パレードでは鬼木達監督、選手、スタッフが鹿島神宮の参道を約300メートル行進。平日ながら集結した約4000人のサポーターから祝福を受けた。鬼木監督は優勝報告会で「選手たちが必死に頑張ってくれたこと、大勢のスタッフの力、そして何よりファン・サポーターの皆さんの声援のおかげで最後の最後まで力を振り絞