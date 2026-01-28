衆院選の立候補者に占める女性の割合が２４・４％で過去最高となった。総務省が２７日夜に候補者の属性などを発表した。今回の衆院選立候補者１２８５人のうち女性は３１３人で、過去最多となった前回選（３１４人）とほぼ同水準だった。全体の候補者数が前回選（１３４４人）より減少したため、女性の割合が高まった。政党別では参政党が８２人で最も多く、共産党が６７人、中道改革連合が４７人で続いた。政府は２５年まで