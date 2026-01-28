巨人元捕手の小平誠司（こひら・せいじ）さんが２７日午後５時、腎細胞癌のため熊本市内の病院で死去した。２８日、球団が発表した。７９歳だった。通夜は２９日午後７から、告別式は３０日正午から、いずれも熊本市民葬祭メルシー（熊本市東区小山１丁目１０の１８、ＴＥＬ０１２０・４８・８６１９※供花の問い合せもこちら）で執り行われる。喪主は妻・かつ子（かつこ）さん。小平さんは１９６８〜７０年に「小平誠次」の