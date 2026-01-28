ファーストサマーウイカ（35）が28日、都内で、ファッション誌「NYLON JAPAN」による「NYLON’S NEXT 2026 AWARDS」授賞式事前会見に出席した。同アワードは、26年にさらなる活躍が期待される人物に贈られるもの。今年の抱負を聞かれると「声優のお仕事を増やして、この声といえばこの人だよね、むしろ私の名前よりもそのキャラクターが認知されるみたいな、太くて長い声の仕事が出るように頑張りたいなと思っております」と話し、