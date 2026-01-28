カルビーは2月9日(月)、「Jagabee」ブランドから、鰹節専門店「にんべん」が監修した『本格だし香るうまみしお味』を全国のコンビニエンスストアで発売する。2006年発売の「Jagabee」は、じゃがいもの素材感･味わいにこだわり、皮つきじゃがいもを使用したスナック菓子。かつお節エキスパウダーなどのだし要素が隠し味の「うすしお味」、「バターしょうゆ味」といった多様なフレーバーを展開している。今回、だしのおいしさを追求