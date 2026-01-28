B-R サーティワン アイスクリーム株式会社は、2026年2月4日(水)から3月22日(日)までの期間限定で、「トイ･ストーリー/サンデー ロッツォ」を発売する。価格は税込580円。2025年12月27日から期間限定で好評発売中の「トイ･ストーリー/サンデー ウッディ」「トイ･ストーリー/サンデー バズ･ライトイヤー」に続く新商品となる。【画像を見る】「トイ･ストーリー/サンデー」のウッディとバズの画像を見る今回新たに登場する「トイ･スト