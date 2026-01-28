巨人の岸田行倫捕手が２８日、楽天から加入した則本昂大投手とドラフト１位・竹丸和幸投手＝鷺宮製作所＝の投球をブルペンで受け、好印象を口にした。初めてミット越しに新戦力について問われると、新主将の言葉に力が入った。直球のみを投じた則本の球を中腰で受け「対戦したこともありますしノビがあるというか、きれいなストレートを投げていました」と球質に目を丸くした。竹丸については「手が遅れて出てくる感じ。あんま