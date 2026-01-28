２５年シーズンのＪ１王者・鹿島が２８日、茨城・鹿嶋市内の鹿島神宮で今季の必勝祈願を行った。＊＊＊チームの全選手・スタッフがそれぞれの願いを込めて記した絵馬が奉納された。昨季は「魅了して勝つ！」と記した鬼木達監督は「楽しんで勝つ！」にアップグレード。必勝祈願後に行われた優勝報告会では、集まった大勢のサポーターの前で「このハーフシーズン、優勝を目指して、本気で目指して戦います」と特別大会