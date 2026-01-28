ダンスボーカルグループ「超特急」が２８日、都内で行われた「ＮＹＬＯＮ’ＳＮＥＸＴ２０２６ＡＷＡＲＤＳ」の授賞式事前会見に出席した。ファッション＆カルチャー誌「ＮＹＬＯＮＪＡＰＡＮ」が注目する次世代の才能を表彰するアワードで、今年初開催。超特急はＪ―ＰＯＰグループ部門を受賞し、ファッショナブルな装いで華やかに登場した。「２０２６年に挑戦し始めたこと」について尋ねられたリョウガは「僕たち