香川県警本部 香川県警は2026年2月2日から、県内の交番・駐在所・派出所で「手話リンク」のサービスを開始します。 聴覚障害のある人が勤務員がいない交番などに来所し、電話で相手の声が聞こえない、聞こえにくい場合、スマホで二次元コードを読み込むとテレビ電話が手話通訳オペレータにつながります。そして本人の手話の内容をオペレータが管轄の警察官に伝えます。インターネットの通信