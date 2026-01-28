俳優の二宮和也が、ＮＨＫ総合で２月１日深夜０時（一部地域除く）から放送される番組「ドキュメント２０ｍｉｎ．『写真家浅田政志“家族の１５年”を撮る』」でナレーションを務めることが２８日、発表された。二宮は２０２０年公開の映画「浅田家！」で主人公・浅田政志さんを演じている。浅田さんは、１１年の東日本大震災発生直後に「写真家としてできることをしたい」と岩手県野田村入りするが、深刻な被害に触れ「写真